сегодня



AFTER FOREVER соберутся для концерта



Группа AFTER FOREVER отметит 25-летие специальным концертом, который пройдет четвертого октября в 013 Poppodium, Tilburg, Netherlands:



«Уважаемые поклонники AFTER FOREVER,



В 2025 году исполняется 25 лет с тех пор, как AFTER FOREVER заложили вечный след в мире симфонического металла своим дебютным альбомом „Prison Of Desire“. Его преемник 2001 года, «Decipher», продвинул группу еще дальше, соединив прогрессивные элементы с более тяжелым звучанием, которое помогло сформировать симфонический металл сегодняшнего дня. Эти два релиза положили начало удивительному путешествию, которое привело коллектив на сцены международного уровня и в сердца поклонников по всему миру.



После пяти успешных альбомов путь секстета подошел к концу в 2009 году. Несмотря на это, их музыка продолжает жить, вдохновляя новые поколения музыкантов и поклонников. Благодаря преданным поклонникам, по-прежнему увлеченным музыкальным наследием группы, пришло время вернуть музыку с этих двух пластинок, с которых все началось, на сцену.



Несмотря на то, что AFTER FOREVER — это закрытая глава для Floor Jansen, участники оригинального состава — Mark Jansen, Sander Gommans, Luuk van Gerven и André Borgman — соберутся вместе с вокалисткой Angel Wolf-Black (SHEWOLF), гитаристом Bas Maas (AFTER FOREVER, DORO) и клавишником Jeffrey Revet (STREAM OF PASSION), чтобы почтить и отметить великолепную музыку группы и ее неизгладимое влияние в незабываемом живом исполнении.



Присоединяйтесь к нам, мы вновь вспомним старые хиты, возродим энергию и отпразднуем наследие AFTER FOREVER!



Не стесняйтесь сообщить нам, какие песни вы хотели бы услышать:)».











+0 -0



просмотров: 106