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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 45
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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After Forever

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25 окт 2024 : 		 AFTER FOREVER соберутся для концерта

31 май 2022 : 		 Фрагмент переиздания AFTER FOREVER

28 апр 2022 : 		 Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

1 фев 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

20 ноя 2021 : 		 FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER

25 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH критикует переиздание AFTER FOREVER

17 янв 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER основал 'The Rock Station'

3 сен 2009 : 		 Floor Jansen выступила вместе с RED LIMO STRING QUARTET

11 авг 2009 : 		 Floor Jansen о планах на будущее

15 фев 2009 : 		 Лидер EPICA о распаде AFTER FOREVER

5 фев 2009 : 		 AFTER FOREVER распались

8 сен 2008 : 		 AFTER FOREVER выступят на Games In Concert в ноябре

29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена

21 дек 2006 : 		 Последние слухи о новом альбоме AFTER FOREVER

21 дек 2006 : 		 На новом альбоме AFTER FOREVER отметятся Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Doro Pesch

1 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме AFTER FOREVER

2 ноя 2006 : 		 AFTER FOREVER подписали контракт с Nuclear Blast
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AFTER FOREVER соберутся для концерта



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Группа AFTER FOREVER отметит 25-летие специальным концертом, который пройдет четвертого октября в 013 Poppodium, Tilburg, Netherlands:

«Уважаемые поклонники AFTER FOREVER,

В 2025 году исполняется 25 лет с тех пор, как AFTER FOREVER заложили вечный след в мире симфонического металла своим дебютным альбомом „Prison Of Desire“. Его преемник 2001 года, «Decipher», продвинул группу еще дальше, соединив прогрессивные элементы с более тяжелым звучанием, которое помогло сформировать симфонический металл сегодняшнего дня. Эти два релиза положили начало удивительному путешествию, которое привело коллектив на сцены международного уровня и в сердца поклонников по всему миру.

После пяти успешных альбомов путь секстета подошел к концу в 2009 году. Несмотря на это, их музыка продолжает жить, вдохновляя новые поколения музыкантов и поклонников. Благодаря преданным поклонникам, по-прежнему увлеченным музыкальным наследием группы, пришло время вернуть музыку с этих двух пластинок, с которых все началось, на сцену.

Несмотря на то, что AFTER FOREVER — это закрытая глава для Floor Jansen, участники оригинального состава — Mark Jansen, Sander Gommans, Luuk van Gerven и André Borgman — соберутся вместе с вокалисткой Angel Wolf-Black (SHEWOLF), гитаристом Bas Maas (AFTER FOREVER, DORO) и клавишником Jeffrey Revet (STREAM OF PASSION), чтобы почтить и отметить великолепную музыку группы и ее неизгладимое влияние в незабываемом живом исполнении.

Присоединяйтесь к нам, мы вновь вспомним старые хиты, возродим энергию и отпразднуем наследие AFTER FOREVER!

Не стесняйтесь сообщить нам, какие песни вы хотели бы услышать:)».






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