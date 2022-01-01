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Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
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*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
*Новое видео KREATOR 13
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Noctem

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7 май 2022 : 		 Новый альбом NOCTEM выйдет в этом году

11 июл 2019 : 		 Новое видео NOCTEM

29 сен 2017 : 		 Новое видео NOCTEM

28 сен 2016 : 		 Новый альбом NOCTEM доступен для прослушивания

24 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома NOCTEM

16 сен 2016 : 		 Новая песня NOCTEM

11 сен 2016 : 		 Новое видео NOCTEM

12 авг 2016 : 		 Новая песня NOCTEM

22 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTEM

6 май 2016 : 		 NOCTEM начнут запись в мае

7 окт 2015 : 		 NOCTEM скоро начнут запись

17 сен 2014 : 		 Новое видео NOCTEM

10 сен 2014 : 		 Новая песня NOCTEM

5 сен 2014 : 		 Видео с текстом от NOCTEM

6 мар 2014 : 		 Новое видео NOCTEM

4 мар 2014 : 		 Семплы новых песен NOCTEM

2 фев 2014 : 		 Видео с текстом от NOCTEM

17 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTEM

7 янв 2014 : 		 Тизер нового альбома NOCTEM

24 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTEM

5 дек 2013 : 		 Новое фото NOCTEM

21 июн 2013 : 		 NOCTEM начнут запись в июле

15 мар 2013 : 		 NOCTEM сменили гитариста

11 янв 2013 : 		 Новое видео NOCTEM

11 дек 2011 : 		 Новое видео NOCTEM

30 апр 2011 : 		 Трейлер к новому альбому NOCTEM
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|||| сегодня

Новый альбом NOCTEM выйдет в этом году



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NOCTEM заключили контракт с лейблом MNRK Heavy, на котором в этом году состоится релиз шестого альбома.

NOCTEM Joins MNRK Heavy Roster; New Album Out Later This Year




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