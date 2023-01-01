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Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 20
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
*Новое видео METALLICA 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 20
[= ||| все новости группы



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Noctem

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20 апр 2023 : 		 Видео с выступления NOCTEM

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления NOCTEM

23 авг 2022 : 		 Новое видео NOCTEM

25 июл 2022 : 		 Новое видео NOCTEM

7 май 2022 : 		 Новый альбом NOCTEM выйдет в этом году

11 июл 2019 : 		 Новое видео NOCTEM

29 сен 2017 : 		 Новое видео NOCTEM

28 сен 2016 : 		 Новый альбом NOCTEM доступен для прослушивания

24 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома NOCTEM

16 сен 2016 : 		 Новая песня NOCTEM

11 сен 2016 : 		 Новое видео NOCTEM

12 авг 2016 : 		 Новая песня NOCTEM

22 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTEM

6 май 2016 : 		 NOCTEM начнут запись в мае

7 окт 2015 : 		 NOCTEM скоро начнут запись

17 сен 2014 : 		 Новое видео NOCTEM

10 сен 2014 : 		 Новая песня NOCTEM

5 сен 2014 : 		 Видео с текстом от NOCTEM

6 мар 2014 : 		 Новое видео NOCTEM

4 мар 2014 : 		 Семплы новых песен NOCTEM

2 фев 2014 : 		 Видео с текстом от NOCTEM

17 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTEM

7 янв 2014 : 		 Тизер нового альбома NOCTEM

24 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTEM

5 дек 2013 : 		 Новое фото NOCTEM

21 июн 2013 : 		 NOCTEM начнут запись в июле
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Видео с выступления NOCTEM



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Видео с выступления NOCTEM, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

Watch NOCTEM Perform "A Cruce Salus" at Bloodstock 2022; Pro-Shot Video




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