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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 39
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Noctem

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26 дек 2023 : 		 Новое видео NOCTEM

20 апр 2023 : 		 Видео с выступления NOCTEM

11 апр 2023 : 		 Видео с выступления NOCTEM

23 авг 2022 : 		 Новое видео NOCTEM

25 июл 2022 : 		 Новое видео NOCTEM

7 май 2022 : 		 Новый альбом NOCTEM выйдет в этом году

11 июл 2019 : 		 Новое видео NOCTEM

29 сен 2017 : 		 Новое видео NOCTEM

28 сен 2016 : 		 Новый альбом NOCTEM доступен для прослушивания

24 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома NOCTEM

16 сен 2016 : 		 Новая песня NOCTEM

11 сен 2016 : 		 Новое видео NOCTEM

12 авг 2016 : 		 Новая песня NOCTEM

22 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTEM

6 май 2016 : 		 NOCTEM начнут запись в мае

7 окт 2015 : 		 NOCTEM скоро начнут запись

17 сен 2014 : 		 Новое видео NOCTEM

10 сен 2014 : 		 Новая песня NOCTEM

5 сен 2014 : 		 Видео с текстом от NOCTEM

6 мар 2014 : 		 Новое видео NOCTEM

4 мар 2014 : 		 Семплы новых песен NOCTEM

2 фев 2014 : 		 Видео с текстом от NOCTEM

17 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTEM

7 янв 2014 : 		 Тизер нового альбома NOCTEM

24 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NOCTEM

5 дек 2013 : 		 Новое фото NOCTEM
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Новое видео NOCTEM



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"The Pale Moon Rite", новое видео группы NOCTEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Credo Certe Ne Cras

NOCTEM Releases вЂњThe Pale Moon RiteвЂќ In Observance Of The Winter Solstice




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