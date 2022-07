сегодня



Новое видео NOCTEM



"We Are Omega", новое видео группы NOCTEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Credo Certe Ne Cras, выходящего 28 октября на MNRK Heavy.



Трек-лист:



"I Am Alpha"

"Sovereign Providence"

"Sanctum Of Anguish"

"Credo Certe Ne Cras"

"Homilia Of Punishment"

"The Pale Moon Rite"

"The Tolling Of The Nine Bells"

"Chalice Of Turpitude"

"Ceremonial Miasma"

"We Are Omega"







