сегодня



FRAYLE заключили контракт с The Oracle Management



FRAYLE заключили контракт с The Oracle Management и тем самым оказались в одном списке с такими музыкантами, как Cradle Of Filth, DevilDriver, Jinjer, Wednesday 13 и многие другие. Основателями The Oracle Management являются Dez и Anahstasia Fafara.







