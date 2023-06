7 июн 2023



Кавер-версия SOUNDGARDEN от FRAYLE



FRAYLE представили свою версию композиции SOUNDGARDEN "Head Down", которая будет включена в выходящий 14 июля релиз Superunknown Redux:



Ufomammut - "Let Me Drown"

High Priest feat. Bobby Ferry (16) - "My Wave"

Marissa Nadler - "Fell On Black Days"

Somnuri - "Mailman"

Valley Of The Sun - "Superunknown"

Frayle - "Head Down"

Spotlights - "Black Hole Sun"

Horseburner - "Spoonman"

Witch Mountain - "Limo Wreck"

Beastwars - "The Day I Tried To Live"

Jack Harlon & The Dead Crows - "Kickstand"

The Age Of Truth - "Fresh Tendrils"

Marc Urselli's SteppenDoom feat. Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam), Igor Sydorenko (Stoned Jesus), Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Eleven), Albert Kuvezin (Yat-Kha) & Utelo - "4th Of July"

Dozer - "Half"

Darkher - "Like Suicide"







