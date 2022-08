сегодня



Новое видео FRAYLE



“Bright Eyes”, новое видео группы FRAYLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Skin & Sorrow, выходящего 23 сентября на Aqualamb Records.



Трек-лист:



“Treacle & Revenge”

“Bright Eyes”

“Skin & Sorrow”

“Ipecac”

“Stars”

“Roses”

“Sacrifant”

“All The Things I Was”

“Song For The Dead”

“Perfect Wound”







