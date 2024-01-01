сегодня



FRAYLE на Napalm Records



Группа FRAYLE заключила контракт с Napalm Records.



«Мы очень рады присоединиться к невероятной команде Napalm Records. Napalm всегда был лейблом, на котором артисты всегда хотели работать, и для нас большая честь привнести нашу уникальную смесь тяжелого ведьмачьего мрака в их впечатляющий ростер. Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью и сказать, что нам очень повезло быть частью семьи Oracle Management, и мы благодарны им за то, что они помогли нам осуществить нашу цель - подписать контракт с Napalm Records". Именно существующие отношения Oracle с Napalm помогли заключить сделку. Нам не терпится увидеть, что ждет нас в будущем!»







+0 -0



просмотров: 87

