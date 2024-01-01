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KARL SANDERS: «Люблю я пиклбол!»



KARL SANDERS в недавнем интервью обсудил свою любовь к пиклболу:



«В этой игре есть социальный аспект, и она так или иначе поощряет спортивное мастерство и вежливость по отношению к соперникам. Вы находитесь довольно близко друг к другу, особенно если вы играете вдвоем, и ваш партнер находится рядом с вами. Так что это самым невероятным образом поощряет очень милый социализм между людьми. На площадке для пиклбола вы увидите самое лучшее человеческое поведение, которое только можно себе представить. Это невероятно. Если бы вы столкнулись с таким человеком на парковке Walmart, это, скорее всего, было бы обычное знакомство на парковке Walmart, не самое гуманное, что можно себе представить. Но если собрать этих же людей на площадке для пиклбола, они будут вести себя как цивилизованные люди, которым небезразлична судьба друг друга. Это просто чертовски приятно».



По его словам, хотя ему нравится «жестокость тенниса», он считает, что в пиклболе «немного больше шахмат».



Помимо любви к спорту, ему нравится общение на корте.



«После пандемии я был очень разочарован тем, как люди относятся друг к другу. Я думал, что люди лучше, чем они есть. Можно быть хорошим человеком и относиться к другим людям по-человечески. Пиклбол вернул мне веру в человечество».







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