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Karl Sanders

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KARL SANDERS о своей болезни



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KARL SANDERS в недавнем интервью ответил, стало ли выступление NILE на Hellfest первым случаем, когда группа играла без него:

«Это первый раз, когда ребятам пришлось играть без меня с 1996 года. В 1996 году мне пришлось пропустить пару концертов, потому что я вел судебную тяжбу по поводу опеки над моим малолетним сыном. Так что мне пришлось быть в суде. Такое нельзя пропустить. Потом, в 2005 году, мы все отравились едой в Аризоне, и я был очень, очень, очень болен. Так что мы просто отменили концерт, а это было дорогостоящим мероприятием. Когда ты не выступаешь, тебе все равно приходится оплачивать все расходы; тебе просто не платят гонорар. [Смеется] Так что это не очень хорошо. Как говорится, шоу должно продолжаться. Ну, значит, шоу должно продолжаться. Но после Graspop [Metal Meeting в Бельгии] и перед Hellfest им впервые пришлось играть без меня. В этот раз расходы на поездку были настолько дорогими, что мы бы потеряли невероятную сумму денег, если бы они не попытались спасти шоу. Это было просто немыслимо. Так что снимаю шляпу перед моими коллегами по NILE. Они сделали то, что должны были сделать в очень сложных обстоятельствах. И они справились. Так что у меня хорошие товарищи по группе».

По поводу того, из-за чего он пропустил концерт на Hellfest и как проходит его восстановление, он ответил:

«Ну, я не хочу надоедать людям, говоря: «О, я заболел этим» или «Прихворал тем». Сейчас мне уже лучше. Но в этот раз восстановление заняло около месяца. Я чувствую себя лишенным лета. Я собирался насладиться этим летом. Потому что [новый альбом NILE] закончен, и в июле я собирался быть дома. Но этого не случилось».




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22 авг 2024
gravitgroove
Кирюхе здоровья!

просмотров: 212

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