сегодня



Музыканты FATES WARNING, FM в KINGS OF MERCIA



Группа KINGS OF MERCIA, в состав которой входят Jim Matheos (Fates Warning, OSI, Tuesday The Sky), Steve Overland (FM), Simon Phillips (ex-Toto, Derek Sherinian) и Joey Vera (Fates Warning, Armored Saint), осенью выпустит дебютную пластинку, тизер к которой доступен ниже.







