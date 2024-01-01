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*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 19
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Kings of Mercia

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|||| сегодня

Новое видео KINGS OF MERCIA



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"Don't Ask", новое видео группы KINGS OF MERCIA, в состав которой входят Jim Matheos (Fates Warning, OSI, Tuesday The Sky), Steve Overland (FM), Simon Phillips (ex-Toto, Derek Sherinian) и Joey Vera (Fates Warning, Armored Saint), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Battle Scars, выход которого намечен на 25 октября на Metal Blade Records:

"Guns And Ammunition"
"Eye For An Eye"
"Between Two Worlds"
"Legend"
"Battle Scars"
"Don't Ask"
"Aftermath"
"Hell 'N' Back"
"Cold"
"Angels & Demons"

KINGS OF MERCIA Feat. FATES WARNING, FM, ARMORED SAINT Members To Release Battle Scars Album In October; "Don't Ask" Music Video Streaming




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