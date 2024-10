сегодня



Новое видео KINGS OF MERCIA



Battle Scars, новое видео группы KINGS OF MERCIA, в состав которой входят Jim Matheos (Fates Warning, OSI, Tuesday The Sky), Steve Overland (FM), Simon Phillips (ex-Toto, Derek Sherinian) и Joey Vera (Fates Warning, Armored Saint), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Battle Scars, выход которого состоялся 25 октября на Metal Blade Records:



"Guns And Ammunition"

"Eye For An Eye"

"Between Two Worlds"

"Legend"

"Battle Scars"

"Don't Ask"

"Aftermath"

"Hell 'N' Back"

"Cold"

"Angels & Demons"







