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*Умер Пол Ди'Анно 36
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 35
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Kings of Mercia

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Новое видео KINGS OF MERCIA



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Battle Scars, новое видео группы KINGS OF MERCIA, в состав которой входят Jim Matheos (Fates Warning, OSI, Tuesday The Sky), Steve Overland (FM), Simon Phillips (ex-Toto, Derek Sherinian) и Joey Vera (Fates Warning, Armored Saint), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Battle Scars, выход которого состоялся 25 октября на Metal Blade Records:

"Guns And Ammunition"
"Eye For An Eye"
"Between Two Worlds"
"Legend"
"Battle Scars"
"Don't Ask"
"Aftermath"
"Hell 'N' Back"
"Cold"
"Angels & Demons"

KINGS OF MERCIA Feat. FATES WARNING, FM, ARMORED SAINT Members Celebrate Album Release With New Video For Title Track




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