сегодня



Новое видео KINGS OF MERCIA



“Liberate Me”, новое видео группы KINGS OF MERCIA, в состав которой входят Jim Matheos (Fates Warning, OSI, Tuesday The Sky), Steve Overland (FM), Simon Phillips (ex-Toto, Derek Sherinian) и Joey Vera (Fates Warning, Armored Saint), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kings Of Mercia", выходящего 23 сентября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Wrecking Ball"

"Humankind"

"Sweet Revenge"

"Set The World On Fire"

"Too Far Gone"

"Liberate Me"

"Nowhere Man"

"Everyday Angels"

"Is It Right?"

"Your Life"







+0 -0



просмотров: 146