Новая песня PANZERFAUST



When Even The Ground is Hostile, новая песня PANZERFAUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'The Suns of Perdition: Chapter IV', выход которого намечен на 22 ноября. http://www.panzerfaustblackmetal.com/







