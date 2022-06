сегодня



Новое видео JACK STARR’s BURNING STARR



JACK STARR’s BURNING STARR выпустят новую работу, получившую название "Souls Of The Innocent", пятнадцатого июля на Global Rock Records.



Трек-лист:



"The Ascension"

"Demons Behind Me"

"I Am The Sinner"

"River Of Blood"

"Souls Of The Innocent"

"Winds Of War"

"Ships In The Night"

"The Wrath Of Attila"

"Road To Hell"

"All Out War"

"Where Eagles Fly"

"When Evil Calls" (Bonus Track)



Видео на "Souls Of The Innocent" доступно ниже.







