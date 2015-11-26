JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records

JACK STARR’s BURNING STARR заключил соглашение с лейблом Global Rock Records, на котором состоится выход нового альбома "Souls Of The Innocent", а также переиздание восьми альбомов. Новый альбом ожидается в первую половину этого года, а переиздания выйдут на цифровом и физическом носителе в 2022/2023 годах.
- Rock The American Way (1985)
- No Turning Back (1986)
- Blaze Of Glory (1987)
- Burning Starr 1989 (1989)
- Burning Starr V - The Strider Project (1991)
- Burning Starr VI - Under A Savage Sky (2003)
- Land Of The Dead (2011)
- Keep The Metal Burning - Live In Germany 2013
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