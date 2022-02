сегодня



JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records



JACK STARR’s BURNING STARR заключил соглашение с лейблом Global Rock Records, на котором состоится выход нового альбома "Souls Of The Innocent", а также переиздание восьми альбомов. Новый альбом ожидается в первую половину этого года, а переиздания выйдут на цифровом и физическом носителе в 2022/2023 годах.



- Rock The American Way (1985)

- No Turning Back (1986)

- Blaze Of Glory (1987)

- Burning Starr 1989 (1989)

- Burning Starr V - The Strider Project (1991)

- Burning Starr VI - Under A Savage Sky (2003)

- Land Of The Dead (2011)

- Keep The Metal Burning - Live In Germany 2013







