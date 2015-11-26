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Jack Starr's Burning Starr

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9 фев 2022 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records

29 сен 2021 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR планируют новый альбом

23 сен 2017 : 		 Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью

5 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JACK STARR'S BURNING STARR

14 авг 2017 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

10 июн 2017 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет летом

11 мар 2015 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR готовятся к записи

25 июн 2014 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

28 ноя 2013 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR выпустит новый альбом

4 авг 2012 : 		 MARTA GABRIEL (CRYSTAL VIPER) поедет в тур с JACK STARR'S BURNING STARR

15 июн 2012 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

9 дек 2011 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR планируют съемку DVD

5 ноя 2011 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет в ноябре
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JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records



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JACK STARR’s BURNING STARR заключил соглашение с лейблом Global Rock Records, на котором состоится выход нового альбома "Souls Of The Innocent", а также переиздание восьми альбомов. Новый альбом ожидается в первую половину этого года, а переиздания выйдут на цифровом и физическом носителе в 2022/2023 годах.

- Rock The American Way (1985)
- No Turning Back (1986)
- Blaze Of Glory (1987)
- Burning Starr 1989 (1989)
- Burning Starr V - The Strider Project (1991)
- Burning Starr VI - Under A Savage Sky (2003)
- Land Of The Dead (2011)
- Keep The Metal Burning - Live In Germany 2013

JACK STARRвЂ™s BURNING STARR Signs Worldwide Deal With Global Rock Records



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