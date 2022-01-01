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Jack Starr's Burning Starr

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19 июн 2022 : 		 Новый альбом JACK STARR’s BURNING STARR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records

29 сен 2021 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR планируют новый альбом

23 сен 2017 : 		 Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью

5 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JACK STARR'S BURNING STARR

14 авг 2017 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

10 июн 2017 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет летом

11 мар 2015 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR готовятся к записи

25 июн 2014 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

28 ноя 2013 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR выпустит новый альбом

4 авг 2012 : 		 MARTA GABRIEL (CRYSTAL VIPER) поедет в тур с JACK STARR'S BURNING STARR

15 июн 2012 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

9 дек 2011 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR планируют съемку DVD

5 ноя 2011 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет в ноябре
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Новый альбом JACK STARR’s BURNING STARR выйдет летом



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JACK STARR’s BURNING STARR выпустят новую работу, получившую название "Souls Of The Innocent", пятнадцатого июля на Global Rock Records.

Трек-лист:

"The Ascension"
"Demons Behind Me"
"I Am The Sinner"
"River Of Blood"
"Souls Of The Innocent"
"Winds Of War"
"Ships In The Night"
"The Wrath Of Attila"
"Road To Hell"
"All Out War"
"Where Eagles Fly"
"When Evil Calls" (Bonus Track)

JACK STARRвЂ™s BURNING STARR To Release Souls Of The Innocent Album In July; Details Revealed




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