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*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Classless Act

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CLASSLESS ACT работают над новым ЕР



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CLASSLESS ACT сообщили, что работают над новым ЕР.

Griffin Tucker: «Прошло чуть больше четырех недель с момента нашего последнего выступления в туре. Надеюсь, вы смогли увидеть нас в прошлом месяце! Возможно, вам удалось услышать пару новых песен, находящихся в работе! Кстати говоря, пока мы были в дороге, многие люди подходили к нам у нашего мерч-столика после каждого шоу и спрашивали: «Когда мы сможем услышать новую музыку?». Что ж, после того как мы уже дважды объехали страну в этом году и отработали часть нашего нового материала вживую, мы решили потратить немного времени и усилий на запись новой музыки с намерением выпустить ее для вас! Прошло слишком много времени!»

Franco Gravante: «Итак... мы отправляемся в студию, чтобы записать для вас небольшой EP. Мы очень рады, что наконец-то сможем показать вам, над чем мы работали! Так что ждите новой музыки до конца года».

CLASSLESS ACT Working On New EP




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