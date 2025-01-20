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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Jamey Jasta

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|||| сегодня

JAMEY JASTA: «Пока ты не в земле, у тебя есть шансы»



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JAMEY JASTA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него мерило успеха:

«Нужно просто отгородиться от недоброжелателей, шума и скептиков. А если не можешь, то используй это как топливо, потому что чья-то наименее любимая группа — это самая любимая группа другого. И чья-то пластинка, которая может не найти отклика сейчас, найдет отклик через 10, 20, 30 лет. Я имею в виду, что мы видим это прямо сейчас, когда [воссоединились луизианские пионеры сладж-металла] ACID BATH. Их не было 30 лет, и они собираются вернуться, и это будет грандиозно, и я так рад за [гитариста ACID BATH и GOATWHORE] Sammy [Duet] и остальных ребят. Но медленное и стабильное движение тоже побеждает. Так что вы никогда не выйдете из игры, пока не окажетесь в земле. Ты никогда не выйдешь из игры, пока не окажешься в камере. И надеюсь, если ты когда-нибудь попадешь в камеру, то сможешь выйти оттуда через 15 лет и заняться делом.

Что бы это ни было, будь то написание книги, съемка фильма, запись альбома, написание стихотворения или чертов рецепт — мне все равно, что это будет - вы должны отгородиться от людей, которые, возможно, не верят в вас, чтобы сделать это, и найти тех, кто верит, и нужно держать их возле себя и убедиться, что вы поступаете правильно по отношению к ним, и что они ценят то, что вы делаете, и наоборот. И еще, я считаю, что все должно быть подлинным, все должно идти от сердца, потому что те вещи, которые вызывают настоящий отклик у людей через 10, 20, 30 лет, — это те материалы, о которых я знал в тот момент, что это «оно». Просто понимаешь, когда осознаешь. А иногда ты можешь донести эту идею до кого-то другого, а они скажут: «Неа», и отрекутся от твоего дерьма. Или ты можешь вложить в запись свою кровь, пот и слезы, а какой-нибудь рецензент послушает ее один раз и скажет: «Нет, это отстой», как я сделал с последней пластинкой TOOL, которая звучала как спа-музыка. И такое может случиться. Но вы должны смириться с этим и просто верить, что альбом найдет те уши и глаза, которые ему нужны.

Кто-то сказал мне однажды... Возможно, это был Shavo. Я забыл, было ли это во время тура SLAYER или другого тура, в котором они выступали, но публика была не в восторге. Сейчас это уже неважно, потому что миллионы... Они продали около пяти миллионов пластинок, так что, типа, ладно. Поэтому, да, большое дело — тот один концерт со SLAYER или один концерт с кем-то еще, где публике не понравилось, пять миллионов других людей открыли их для себя и им понравилось. Поэтому они существуют. Просто нужно продолжать выступать. И я считаю, что это также относится и к репетициям - просто продолжайте репетировать, что бы это ни было».




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20 янв 2025
father
Джейсон Бейкер печально улыбнулся в ответ
20 янв 2025
Hellg
Ого, Эйсид Баз возвращаются?! Вот это новость! А почему её нет на DarkSide?

просмотров: 200

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