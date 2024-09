сегодня



Видео с текстом от BRYMIR



Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку группы BRYMIR, в состав которой входят гитарист Joona Björkroth (Battle Beast), вокалит и продюсер Viktor Storm Gullichsen, барабанщик Patrik Fält (Feastem, ex-Afgrund), гитарист Sean Haslam и басист Jarkko Niemi, Rift Between Us, которая взята из альбома Voices In The Sky. http://www.brymir.com/







