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Joe Perry

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Гитарист AEROSMITH не согласен с мнением, что рок мёртв



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Несколько лет назад басист/вокалист группы KISS Gene Simmons сказал в интервью журналу Esquire:

«Рок не умер от старости. Он был убит. Теперь не появляется ничего гениального, потому что зарабатывать на жизнь игрой и сочинением песен стало намного сложнее. Никто не будет платить тебе за это».

Joe Perry, который в настоящее время занимается продвижением своих предстоящих сольных концертов, обсудил статус рока во время недавнего интервью с Эндрю Дейли из VWMusic. На вопрос о том, считает ли он, что рок мёртв, Joe ответил:

«Нет, вовсе нет... Есть несколько отличных рок-н-ролльных групп, гордо несущих флаг, и один из примеров — сын Brad'a [Whitford'a, гитариста AEROSMITH] Graham, который играет с TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN. Я думаю, что они отлично играют, и дело в том, что есть множество ребят, которые хотят выйти на сцену и исполнять на гитаре рок-н-ролл. Проблема в том, что нет достаточного количества фанатов, которые бы это стали слушать, но всё равно есть люди, которые становятся их аудиторией. Эти новые группы всё ещё выступают в качестве хедлайнеров, они играют на разогреве других групп. Не то чтобы они были на вершине чартов Billboard или на вершине поп-чартов, но примерно так же было и в конце 60-х. Весь рок-н-ролл, который мне нравился, не получал награды "Грэмми", и в нём не было ничего сверхкоммерческого. Я видел THE WHO в маленьком клубе, играющих "Tommy". Это был всего лишь клуб, но он был переполнен, и всё это было благодаря фанатам, которые хотели услышать эту песню. То же самое и сейчас — фанаты всё ещё есть, и это поддерживает жизнь рока. Если бы это не была "классическая музыка", это не был бы "классический рок", и он не был бы таким популярным, как сейчас. Я всё ещё вижу, как люди покупают рок-каталоги артистов и платят баснословные суммы денег, потому что они знают, что всё это будет становиться более ценным. Так что это говорит мне о том, что рок-н-ролл не умер».




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6 июл 2022
WahrandPhain
пиздатой музыки дохуя, просто она не на коммерческих лейбаках. Он вот правильно начал говорить - рок живет, в маленьких клубах, на небольших площадках, небольших издательствах. А еврейские жиробасы исходят на говно только потому, что исписались и не могут сочинять годноту (хотя ее там никогда и не было) поэтому и приходится отправляться в бесконечные "прощальные" туры, потом по инерции какое-то время будут заходить подарочные издания, боксы хуексы с фигурками, дилдаками и плакатами, ну а потом... корова, выдоенная досуха просто издохнет.
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6 июл 2022
D
Denza
Будущее митола - за разработкой нестандартных гамм, ладов. Очень жду группу, которая сознательно, последовательно и главное ТАЛАНТЛИВО станет эксплуатировать те же восточные гаммы.

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