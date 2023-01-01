Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
[= ||| все новости группы



*

Joe Perry

*



4 май 2023 : 		 JOE PERRY — о взаимоотношениях со STEVEN'ом TYLER'ом: «Всё как нельзя лучше»

19 апр 2023 : 		 Видео с первого концерта THE JOE PERRY PROJECT

12 апр 2023 : 		 JOE PERRY готовит новый альбом

25 июл 2022 : 		 JOE PERRY и GARY CHERONE исполнили AEROSMITH и LED ZEPPELIN

6 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не согласен с мнением, что рок мёртв

30 апр 2022 : 		 JOE PERRY продал дом

3 апр 2022 : 		 JOE PERRY — о проблемах со здоровьем в 2016 году

1 мар 2022 : 		 JOE PERRY нашел покупателя

11 окт 2021 : 		 JOE PERRY продаёт дом

21 ноя 2018 : 		 JOE PERRY отменил тур

18 ноя 2018 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 ноя 2018 : 		 JOE PERRY чувствует себя хорошо

11 ноя 2018 : 		 JOE PERRY попал в больницу

10 ноя 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

31 июл 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

24 апр 2018 : 		 JOE PERRY выступил с участниками AEROSMITH, GUNS N' ROSES, EXTREME

18 янв 2018 : 		 SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY

13 янв 2018 : 		 Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

10 дек 2017 : 		 Новая песня JOE PERRY

28 окт 2016 : 		 JOE PERRY получит награду Les Paul

24 окт 2016 : 		 JOE PERRY в 'Hell's Kitchen'

27 сен 2016 : 		 JOE PERRY завершил работу над сольным альбомом

21 июл 2016 : 		 Падение JOE PERRY было спровоцировано обезвоживанием и усталостью

16 июл 2016 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER "сильно обеспокоен" случившимся с JOE PERRY

12 июл 2016 : 		 JOE PERRY лучше
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE PERRY — о взаимоотношениях со STEVEN'ом TYLER'ом: «Всё как нельзя лучше»



zoom
В новом интервью бостонскому каналу WCVB Channel 5 гитарист AEROSMITH Joe Perry затронул тему своих взаимоотношений с вокалистом группы, Steven'ом Tyler'ом:

«У нас были взлёты и падения. И как во всём, есть баланс, есть хорошее и плохое. Так что всё было настолько плохо, насколько это возможно, и настолько хорошо, насколько это возможно. И я должен сказать, что сейчас всё как нельзя лучше. Я думаю, мы расплатились друг с другом за прошлые прегрешения. Так что нас ждут хорошие времена».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 223

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом