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JOE PERRY — о взаимоотношениях со STEVEN'ом TYLER'ом: «Всё как нельзя лучше»



В новом интервью бостонскому каналу WCVB Channel 5 гитарист AEROSMITH Joe Perry затронул тему своих взаимоотношений с вокалистом группы, Steven'ом Tyler'ом:



«У нас были взлёты и падения. И как во всём, есть баланс, есть хорошее и плохое. Так что всё было настолько плохо, насколько это возможно, и настолько хорошо, насколько это возможно. И я должен сказать, что сейчас всё как нельзя лучше. Я думаю, мы расплатились друг с другом за прошлые прегрешения. Так что нас ждут хорошие времена».







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