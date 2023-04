сегодня



JOE PERRY готовит новый альбом



"Fortunate One" feat. Chris Robinson (THE BLACK CROWES), новая песня JOE PERRY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sweetzerland Manifesto MKII", выход которого запланирован на 26 мая на Roman Records.



Трек-лист:



01. Fortunate One (feat. Chris Robinson [THE BLACK CROWES] and Robert DeLeo [STONE TEMPLE PILOTS])

02. Quake (feat. Gary Cherone [EXTREME, VAN HALEN])

03. I'll Do Happiness (feat. Terry Reid)

04. Aye Aye Aye (feat. Robin Zander [CHEAP TRICK])

05. Man With a Golden Arm (instrumental)

06. Time Will Tell

07. I Wanna Roll (feat. David Johanson [NEW YORK DOLLS])

08. Suck It Up (feat. Robin Zander [CHEAP TRICK] and Robert DeLeo [STONE TEMPLE PILOTS])

09. Goes His Own Way (feat. Terry Reid)

10. Won't Let Me Go (feat. Terry Reid)







