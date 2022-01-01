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*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Joe Perry

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3 апр 2022 : 		 JOE PERRY — о проблемах со здоровьем в 2016 году

1 мар 2022 : 		 JOE PERRY нашел покупателя

11 окт 2021 : 		 JOE PERRY продаёт дом

21 ноя 2018 : 		 JOE PERRY отменил тур

18 ноя 2018 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 ноя 2018 : 		 JOE PERRY чувствует себя хорошо

11 ноя 2018 : 		 JOE PERRY попал в больницу

10 ноя 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

31 июл 2018 : 		 Новое видео JOE PERRY

24 апр 2018 : 		 JOE PERRY выступил с участниками AEROSMITH, GUNS N' ROSES, EXTREME

18 янв 2018 : 		 SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY

13 янв 2018 : 		 Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

10 дек 2017 : 		 Новая песня JOE PERRY

28 окт 2016 : 		 JOE PERRY получит награду Les Paul

24 окт 2016 : 		 JOE PERRY в 'Hell's Kitchen'

27 сен 2016 : 		 JOE PERRY завершил работу над сольным альбомом

21 июл 2016 : 		 Падение JOE PERRY было спровоцировано обезвоживанием и усталостью

16 июл 2016 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER "сильно обеспокоен" случившимся с JOE PERRY

12 июл 2016 : 		 JOE PERRY лучше

11 июл 2016 : 		 JOE PERRY в стабильном состоянии

19 апр 2016 : 		 На новом сольнике JOE PERRY споют IGGY POP и фронтмен NEW YORK DOLLS

14 апр 2016 : 		 Новая песня JOE PERRY с британским певцом TERRY REID'ом

3 дек 2015 : 		 JOE PERRY рад, что Тайсон Фьюри исполнил песню AEROSMITH после победы над Кличко

20 окт 2015 : 		 JOE PERRY работает над сольным альбомом

11 дек 2014 : 		 Новое видео JOE PERRY
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JOE PERRY — о проблемах со здоровьем в 2016 году



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В рамках недавнего интервью JOE PERRY ответил на вопрос о том, опасался ли он, что проблемы со здоровьем, возникшие на сцене в рамках выступления HOLLYWOOD VAMPIRES в 2016 году, могут привести к тому, что он больше не сможет выступать:

«Это был настоящий облом. Я подвёл ребят. А ещё там была моя семья, что еще важнее. Это заставило меня понять, что я не пуленепробиваемый. Я обнаружил некоторые проблемы с организмом, к которым мне пришлось приспособиться. У моей матери рано начались проблемы с холестерином. Знаете, некоторые лекарства я принимаю, а другие не могу. То есть это определённо было страшно. Но в душе — и я говорю это образно [смеётся] — я знал, что буду снова играть».

AEROSMITH




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