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JOE PERRY — о проблемах со здоровьем в 2016 году



В рамках недавнего интервью JOE PERRY ответил на вопрос о том, опасался ли он, что проблемы со здоровьем, возникшие на сцене в рамках выступления HOLLYWOOD VAMPIRES в 2016 году, могут привести к тому, что он больше не сможет выступать:



«Это был настоящий облом. Я подвёл ребят. А ещё там была моя семья, что еще важнее. Это заставило меня понять, что я не пуленепробиваемый. Я обнаружил некоторые проблемы с организмом, к которым мне пришлось приспособиться. У моей матери рано начались проблемы с холестерином. Знаете, некоторые лекарства я принимаю, а другие не могу. То есть это определённо было страшно. Но в душе — и я говорю это образно [смеётся] — я знал, что буду снова играть».







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