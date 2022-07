сегодня



Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD



"City Of The Dead", новое видео группы HOLLYWOOD UNDEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hotel Kalifornia", выходящего 12 августа на Dove & Grenade Media/BMG.



Трек-лист:



01. CHAOS

02. World War Me

03. Ruin My Life

04. Hourglass

05. Go To War

06. Alone At The Top

07. Wild In These Streets

08. Dangerous

09. Lion Eyes

10. Trap God

11. Happy When I Die

12. Reclaim

13. City Of The Dead

14. Alright







