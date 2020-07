сегодня



TECH N9NE в новой песне HOLLYWOOD UNDEAD



HOLLYWOOD UNDEAD представили новый трек "Idol", в записи которого принимал участие Tech N9ne. Это первая композиция из нового альбома, "New Empire Vol. 2", выход которого намечен на этот год. Продюсером материала был Matt Good (ASKING ALEXANDRIA, SLEEPING WITH SIRENS).



















