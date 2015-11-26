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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 69
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Hollywood Undead

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26 ноя 2020 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD проведут стрим

16 ноя 2020 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

21 окт 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD Feat PAPA ROACH, ICE NINE KILLS

20 сен 2020 : 		 Видео с текстом от HOLLYWOOD UNDEAD

21 авг 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

31 июл 2020 : 		 TECH N9NE в новой песне HOLLYWOOD UNDEAD

17 апр 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

12 янв 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

15 ноя 2019 : 		 Новый альбом HOLLYWOOD UNDEAD выйдет зимой

3 ноя 2019 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

25 окт 2019 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

2 ноя 2018 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD выпустили новый ЕР

28 июл 2018 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

28 июн 2018 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

3 июн 2018 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

18 янв 2018 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

6 дек 2017 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

16 окт 2017 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

6 окт 2017 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD выпустят комикс

30 сен 2017 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

26 авг 2017 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

25 июл 2017 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

17 мар 2015 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

11 мар 2015 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

14 фев 2015 : 		 Обложка нового альбома HOLLYWOOD UNDEAD

11 фев 2015 : 		 Новый альбом HOLLYWOOD UNDEAD выйдет в марте
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|||| сегодня

HOLLYWOOD UNDEAD проведут стрим



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HOLLYWOOD UNDEAD восемнадцатого декабря устроят виртуальную глобальную вечеринку, в рамках которой отыграют не только проверенные временем хиты, но и новые песни из альбома "New Empire Vol. 2". Стоимость билетов начинается от 12,99 доллара (с первого декабря будет дороже), все детали доступны на сайте www.HollywoodUndeadLive.com.

HOLLYWOOD UNDEAD Announces








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