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HOLLYWOOD UNDEAD проведут стрим



HOLLYWOOD UNDEAD восемнадцатого декабря устроят виртуальную глобальную вечеринку, в рамках которой отыграют не только проверенные временем хиты, но и новые песни из альбома "New Empire Vol. 2". Стоимость билетов начинается от 12,99 доллара (с первого декабря будет дороже), все детали доступны на сайте www.HollywoodUndeadLive.com.



















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