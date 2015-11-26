HOLLYWOOD UNDEAD проведут стрим

HOLLYWOOD UNDEAD восемнадцатого декабря устроят виртуальную глобальную вечеринку, в рамках которой отыграют не только проверенные временем хиты, но и новые песни из альбома "New Empire Vol. 2". Стоимость билетов начинается от 12,99 доллара (с первого декабря будет дороже), все детали доступны на сайте www.HollywoodUndeadLive.com.
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