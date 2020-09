сегодня



Видео с текстом от HOLLYWOOD UNDEAD



HOLLYWOOD UNDEAD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Coming Home". Это следующий сингл из нового альбома, "New Empire Vol. 2", выход которого намечен на этот год. Продюсером материала был Matt Good (ASKING ALEXANDRIA, SLEEPING WITH SIRENS).













