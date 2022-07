сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома XENTRIX



XENTRIX опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Seven Words, выход которого намечен на четвертое ноября на Listenable Records:



"Behind The Walls Of Treachery"

"Seven Words"

"Spit Coin"

"The Alter of Nothing"

"Everybody Loves You When You’re Dead"

"Reckless With A Smile"

"Ghost Tape Number 10"

"My War"

"Kill And Protect"

"Anything But The Truth"

"Billion Dollar Babies" (CD Exclusive Bonus Track)







+1 -0



( 1 ) просмотров: 312