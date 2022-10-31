Видео с текстом от XENTRIX

XENTRIX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Reckless With A Smile", которая включена в новый альбом "Seven Words", выходящий первого ноября на Listenable.
Трек-лист:
"Behind The Walls Of Treachery"
"Seven Words"
"Spit Coin"
"The Alter of Nothing"
"Everybody Loves You When You’re Dead"
"Reckless With A Smile"
"Ghost Tape Number 10"
"My War"
"Kill And Protect"
"Anything But The Truth"
"Billion Dollar Babies" (CD Exclusive Bonus Track)
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