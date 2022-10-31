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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 45
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Xentrix

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31 окт 2022 : 		 Видео с текстом от XENTRIX

7 окт 2022 : 		 Новое видео XENTRIX

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18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления XENTRIX

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16 апр 2013 : 		 XENTRIX отыграли первый за семь лет концерт

15 фев 2013 : 		 XENTRIX планируют сочинение нового материала

27 июн 2007 : 		 Бывший фронтмен XENTRIX споет на треке DECADENCE

4 ноя 2006 : 		 XENTRIX: переиздание альбомов в ноябре

3 сен 2006 : 		 XENTRIX вновь уходят в тень

13 фев 2006 : 		 Британские трэшеры XENTRIX воссоединяются на два специальных концерта
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Видео с текстом от XENTRIX



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XENTRIX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Reckless With A Smile", которая включена в новый альбом "Seven Words", выходящий первого ноября на Listenable.

Трек-лист:

"Behind The Walls Of Treachery"
"Seven Words"
"Spit Coin"
"The Alter of Nothing"
"Everybody Loves You When You’re Dead"
"Reckless With A Smile"
"Ghost Tape Number 10"
"My War"
"Kill And Protect"
"Anything But The Truth"
"Billion Dollar Babies" (CD Exclusive Bonus Track)

XENTRIX Debut




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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31 окт 2022
o
olly71
Без Криса ? Жаль что ушёл .

просмотров: 373

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