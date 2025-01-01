×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
296
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
У KING DIAMOND есть целых десять песен
56
Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER
25
DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO
23
Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу...
22
LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!»
20
Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»
18
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE
296
Новое видео DEATH SS
181
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
165
METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB...
56
У KING DIAMOND есть целых десять песен
56
все новости группы
Xentrix
Великобритания
Thrash Metal
http://www.xentrix.co.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/purenorthernmetal
Facebook:
https://www.facebook.com/xentrixmetal
11 фев 2025
:
Профессиональное видео полного выступления XENTRIX
26 ноя 2023
:
XENTRIX на Listenable Records
31 окт 2022
:
Видео с текстом от XENTRIX
7 окт 2022
:
Новое видео XENTRIX
25 июл 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома XENTRIX
18 ноя 2019
:
Видео с выступления XENTRIX
30 апр 2019
:
Новая песня XENTRIX
28 мар 2019
:
Новый альбом XENTRIX выйдет летом
15 авг 2017
:
XENTRIX отыграли первое шоу с новым вокалистом
16 июл 2017
:
XENTRIX сменили вокалиста
10 мар 2014
:
XENTRIX исполнили новую песню
26 апр 2013
:
Видео с выступления XENTRIX
16 апр 2013
:
XENTRIX отыграли первый за семь лет концерт
15 фев 2013
:
XENTRIX планируют сочинение нового материала
27 июн 2007
:
Бывший фронтмен XENTRIX споет на треке DECADENCE
4 ноя 2006
:
XENTRIX: переиздание альбомов в ноябре
3 сен 2006
:
XENTRIX вновь уходят в тень
13 фев 2006
:
Британские трэшеры XENTRIX воссоединяются на два специальных концерта
сегодня
Профессиональное видео полного выступления XENTRIX
Профессиональное видео полного выступления XENTRIX, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:
“No Compromise”
“Balance of Power”
“Crimes”
“Back in the Real World”
“Dark Enemy”
“Bad Blood”
“Reasons for Destruction”
“Position of Security”
“Heaven Cent”
http://www.xentrix.co.uk
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 89
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет