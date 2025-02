сегодня



Профессиональное видео полного выступления XENTRIX



Профессиональное видео полного выступления XENTRIX, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:



“No Compromise”

“Balance of Power”

“Crimes”

“Back in the Real World”

“Dark Enemy”

“Bad Blood”

“Reasons for Destruction”

“Position of Security”

“Heaven Cent” http://www.xentrix.co.uk







+0 -0



просмотров: 89