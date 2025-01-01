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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 296
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 56
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Xentrix

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11 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления XENTRIX

26 ноя 2023 : 		 XENTRIX на Listenable Records

31 окт 2022 : 		 Видео с текстом от XENTRIX

7 окт 2022 : 		 Новое видео XENTRIX

25 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома XENTRIX

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления XENTRIX

30 апр 2019 : 		 Новая песня XENTRIX

28 мар 2019 : 		 Новый альбом XENTRIX выйдет летом

15 авг 2017 : 		 XENTRIX отыграли первое шоу с новым вокалистом

16 июл 2017 : 		 XENTRIX сменили вокалиста

10 мар 2014 : 		 XENTRIX исполнили новую песню

26 апр 2013 : 		 Видео с выступления XENTRIX

16 апр 2013 : 		 XENTRIX отыграли первый за семь лет концерт

15 фев 2013 : 		 XENTRIX планируют сочинение нового материала

27 июн 2007 : 		 Бывший фронтмен XENTRIX споет на треке DECADENCE

4 ноя 2006 : 		 XENTRIX: переиздание альбомов в ноябре

3 сен 2006 : 		 XENTRIX вновь уходят в тень

13 фев 2006 : 		 Британские трэшеры XENTRIX воссоединяются на два специальных концерта
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Профессиональное видео полного выступления XENTRIX



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Профессиональное видео полного выступления XENTRIX, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:

“No Compromise”
“Balance of Power”
“Crimes”
“Back in the Real World”
“Dark Enemy”
“Bad Blood”
“Reasons for Destruction”
“Position of Security”
“Heaven Cent”




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