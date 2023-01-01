26 ноя 2023



XENTRIX на Listenable Records



XENTRIX заключили контракт с лейблом Listenable Records.



Kristian Havard: «Мы очень рады продолжить сотрудничество с Listenable records, подписав с ними новый контракт. Listenable - это лейбл, которым управляют люди, обладающие невероятным вниманием, знанием и, что еще важнее, огромной страстью к металлической музыке. И именно эти отличия сделали выбор лейбла для выпуска новой музыки для группы очевидным».







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