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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Xentrix

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26 ноя 2023 : 		 XENTRIX на Listenable Records

31 окт 2022 : 		 Видео с текстом от XENTRIX

7 окт 2022 : 		 Новое видео XENTRIX

25 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома XENTRIX

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления XENTRIX

30 апр 2019 : 		 Новая песня XENTRIX

28 мар 2019 : 		 Новый альбом XENTRIX выйдет летом

15 авг 2017 : 		 XENTRIX отыграли первое шоу с новым вокалистом

16 июл 2017 : 		 XENTRIX сменили вокалиста

10 мар 2014 : 		 XENTRIX исполнили новую песню

26 апр 2013 : 		 Видео с выступления XENTRIX

16 апр 2013 : 		 XENTRIX отыграли первый за семь лет концерт

15 фев 2013 : 		 XENTRIX планируют сочинение нового материала

27 июн 2007 : 		 Бывший фронтмен XENTRIX споет на треке DECADENCE

4 ноя 2006 : 		 XENTRIX: переиздание альбомов в ноябре

3 сен 2006 : 		 XENTRIX вновь уходят в тень

13 фев 2006 : 		 Британские трэшеры XENTRIX воссоединяются на два специальных концерта
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|||| 26 ноя 2023

XENTRIX на Listenable Records



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XENTRIX заключили контракт с лейблом Listenable Records.

Kristian Havard: «Мы очень рады продолжить сотрудничество с Listenable records, подписав с ними новый контракт. Listenable - это лейбл, которым управляют люди, обладающие невероятным вниманием, знанием и, что еще важнее, огромной страстью к металлической музыке. И именно эти отличия сделали выбор лейбла для выпуска новой музыки для группы очевидным».

XENTRIX Sign New Multi Album Deal With Listenable Records




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