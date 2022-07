сегодня



LEAGUE OF DISTORTION на Napalm Records



“Wolf or Lamb” , новое видео группы LEAGUE OF DISTORTION, в состав которой входят Anna Brunner (EXIT EDEN) и Jim Müller (KISSIN’ DYNAMITE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого намечен на Napalm Records.







