28 сен 2024



Новое видео LEAGUE OF DISTORTION



“Chainsaw”, новое видео группы LEAGUE OF DISTORTION, в состав которой входят Anna Brunner (EXIT EDEN) и Jim Müller (KISSIN’ DYNAMITE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Galavanize”, релиз которого намечен на 25 октября на Napalm Records:



"Galvanize"

"My Hate Will Go On"

"Chainsaw"

"Suck My Blood"

"My Enemy"

"What's Wrong With Her?"

"In Our DNA"

"Crucify Me"

"Anti-Hero"

"The Crown"







