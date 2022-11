22 ноя 2022



Новое видео LEAGUE OF DISTORTION



"I'm A Bitch", новое видео группы LEAGUE OF DISTORTION, в состав которой входят Anna Brunner (EXIT EDEN) и Jim Müller (KISSIN’ DYNAMITE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "League Of Distortion", выход которого намечен на 25 ноября на Napalm Records.



Трек-лист:



"Wolf Or Lamb"

"My Revenge"

"It Hurts So Good" (feat. Annisokay)

"L.O.D."

"I'm A Bitch"

"Rebel By Choice"

"Solitary Confinement"

"SIN"

"The Bitter End"

"Do You Really Think I Fuckin' Care"







