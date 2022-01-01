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League of Distortion

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Новое видео LEAGUE OF DISTORTION



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“My Revenge”,новое видео группы LEAGUE OF DISTORTION, в состав которой входят Anna Brunner (EXIT EDEN) и Jim Müller (KISSIN’ DYNAMITE), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома League Of Distortion, выход которого намечен на 25 ноября на Napalm Records:

"Wolf Or Lamb"
"My Revenge"
"It Hurts So Good" (feat. Annisokay)
"L.O.D."
"I'm A Bitch"
"Rebel By Choice"
"Solitary Confinement"
"SIN"
"The Bitter End"
"Do You Really Think I Fuckin' Care"

LEAGUE OF DISTORTION To Release Self-Titled Debut Album In November;




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