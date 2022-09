сегодня



Бывшая вокалистка BURNING WITCHES выпустила сингл



"Modern Warrior", новое видео SERAINA TELLI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Simple Talk", выходящего 21 октября на Metalville Records.



Трек-лист:



"Modern Warrior"

"I’m Not Sorry"

"Take Care"

"I Dare To"

"Remedy"

"Soldier Of Fortune"

"G.E.B."

"Dreamer"

"Not One Of Your Kind"

"Fever"

"Remember You"

"Medusa"

В





+0 -0



просмотров: 131