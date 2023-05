29 май 2023



Новое видео SERAINA TELLI



"Hit Shit", новое видео группы SERAINA TELLI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Addicted To Color", выходящего 18 августа на Metalville Records.



Трек-лист:



"Song For The Girls"

"Monkey & Zookeeper"

"Left Behind"

"Addicted To Color"

"The Harder Way"

"Wish You Well"

"Hit Shit"

"Spaceman"

"If No One Else Had Ever Been There Before"

"Colors Of My Soul"

"Be Somebody"

"Think"

"All Your Tears"







