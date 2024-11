сегодня



LEE AARON, CHRIS BOLTENDAHL, CLEMENTINE DELAUNEY на новом альбоме SERAINA TELLI



SERAINA TELLI 15 ноября выпустит специальный релиз, Black 'n' White, в который вошли акустические версии композиций, которые также записаны при участии специальных гостей:



CD1



"Black ‘n’ White"

"Addicted to Color"

"Wish You Well"

"I'm Not Sorry"

"Not One Of Your Kind"

"Left Behind"

"Dreamer"

"Song For The Girls"

"Remedy"

"Harder Way"

"Medusa"

"Hit Shit"

"Take Care"

"Think!"

"My Way"



CD2



"Black ‘n’ White" feat. Anna Murphy (ex Eluveitie, Cellar Darling)

"Addicted to Color" feat. Britta Görtz (HiRaes)

"Wish You Well" feat. Chris Boltendahl (Grave Digger)

"I'm Not Sorry" feat. Clementine Delauney (Visions Of Atlantis)

"Not One Of Your Kind" feat. Deer Park Avenue

"Left Behind" feat. Rapture Boy

"Dreamer" feat. Kärbholz

"Song For The Girls" feat. Lee Aaron

"Remedy" feat. Marc Amacher

"Harder Way" feat. Alexander “Lex” Wohnhaas (Megaherz)

"Medusa" feat. Calico Cooper

"Hit Shit" feat. Violet Greens & One Man Rocks

"Take Care" feat. Tete Novoa (Saratoga)

"Think!" feat. Ohrenfeindt

"My Way" feat. John Diva and the Rockets of Love











