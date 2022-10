сегодня



Новое видео SERAINA TELLI



SERAINA TELLI опубликовала официальное видео на композицию "I’m Not Sorry", которая взята из альбома "Simple Talk", выходящего 21 октября на Metalville Records.



Трек-лист:



"Modern Warrior"

"I’m Not Sorry"

"Take Care"

"I Dare To"

"Remedy"

"Soldier Of Fortune"

"G.E.B."

"Dreamer"

"Not One Of Your Kind"

"Fever"

"Remember You"

"Medusa"







+0 -0



просмотров: 50