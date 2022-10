сегодня



Новое видео THE COMMONERS



"Find A Better Way", новое видео группы THE COMMONERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Find A Better Way", выходящего четвёртого ноября на Gypsy Soul Records.



Трек-лист:



"Find A Better Way"

"Fill My Cup"

"More Than Mistakes"

"Too Much"

"Naturally"

"I Won’t"

"Deadlines"

"Hangin’ On Again"

"Alive"







