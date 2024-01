сегодня



Новое видео THE COMMONERS



“The Way I Am”, новое видео группы THE COMMONERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома Restless, релиз которого намечен на Gypsy Soul Records на 21 июня 2024 года:



"Devil Teasin’ Me"

"Shake You Off"

"The Way I Am"

"Restless"

"Gone Without Warning"

"Who Are You (Ain't Knocked Down)"

"Body And Soul"

"See You Again"

"Too Soon To Know You"

"All That We Have"







