Новая песня THE COMMONERS



“Shake You Off”, новая песня группы THE COMMONERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Restless, выход которого запланирован на пятое июля на Gypsy Soul Records:



"Devil Teasin’ Me"

"Shake You Off"

"The Way I Am"

"Restless"

"Gone Without Warning"

"Who Are You (Ain't Knocked Down)"

"Body And Soul"

"See You Again"

"Too Soon To Know You"

"All That We Have"







