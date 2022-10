сегодня



Концертные клипы THE COMMONERS



"Find A Better Way" и "More Than Mistakes", новые концертные клипы THE COMMONERS, доступны для просмотра ниже. Съёмка проходила на выступлении 12 октября в Music Star, Norderstedt, Германия.







+0 -0



просмотров: 139