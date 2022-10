21 окт 2022



Новое видео TRISKELYON



"Balance Of Terror", новое видео группы TRISKELYON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Downfall", выходящего 28 октября.



Трек-лист:



"Hunger"

"Find A Way"

"Odyssey (Blessed By Steel)"

"Willful Ignorance"

"A Time Of War"

"Balance Of Terror"

"Apex Predator"

"Indifference"

"Nobody's Business" (Billy Idol cover)







