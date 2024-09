сегодня



Новое видео TRISKELYON



"Eternal Conflict", новое видео группы TRISKELYON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Shattered Elysium, выход которого запланирован на 27 сентября на Moribund Records:



"Beyond Shattered Elysium (Intro)"

"Endgame Euphoria"

"Anarchy Avenue"

"Hellbound Hellions"

"Sealed Hypocrisy"

"Under His Eye"

"Eternal Conflict"

"The Battle for Monte Cassino"

"Phantom Serenade"

"Whispers from the Shadows"

"Hungry Like the Wolf" (Duran Duran cover)







