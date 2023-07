сегодня



Новая песня TRISKELYON



"Visionaries", новая песня группы TRISKELYON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Artificial Insanity", выход которого запланирован на этот год.



Трек-лист:



"Tektyranny"

"At War With Demons"

"Bringers of Chaos"

"Is Hope Still Alive?"

"Obsolescence"

"One Blood"

"Visionaries"

"Beyond The Past"

"Celtic Creatures"

"Why Burn?"

"It Doesn't Really Matter" (Platinum Blonde)







