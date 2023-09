19 сен 2023



Новое видео TRISKELYON



"Is Hope Still Alive" feat. Pete Healey, новое видео от группы TRISKELYON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Artificial Insanity", вышедшего восьмого сентября на Moribund Records.



Трек-лист:



"Tektyranny"

"At War With Demons"

"Bringers of Chaos"

"Is Hope Still Alive?"

"Obsolescence"

"One Blood"

"Visionaries"

"Beyond The Past"

"Celtic Creatures"

"Why Burn?"

"It Doesn't Really Matter" (Platinum Blonde)







